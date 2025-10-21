20 Ekim
Dominique Malonga, Fenerbahçe Opet'le olan sözleşmesini tek taraflı feshetti

Fenerbahçe Opet'te Dominique Malonga, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

calendar 20 Ekim 2025 21:42 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 00:20
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Dominique Malonga, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sözleşmesini haklı bir sebebe dayandırmadan feshettiği belirtildi.

Kulüp, sözleşme feshi sebebiyle uğradığı her türlü maddi ve manevi zararın tazmini amacıyla hukuki haklarını kullanacağını duyurdu.

Fenerbahçe, 19 yaşındaki Fransız basketbolcuyla sezon başında 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
