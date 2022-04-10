Domenec Torrent'in kaderi Fenerbahçe'ye bağlı

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe derbisiyle görücüye çıkacak. Katalan teknik adam, iki başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk'ün gözüne girebilmek için Kadıköy'den galip ayrılmaya çalışacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Domenec Torrent'in kaderi Fenerbahçe'ye bağlı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2022 09:36
Fenerbahçe maçı, Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent için farklı anlamlar taşıyor. Seçim sürecine giren sarı-kırmızılılarda 59 yaşındaki teknik adamın kaderi büyük oranda bugünkü derbi maçına bağlı gözüküyor.

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre, Başkan adayları Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu'nun, bir sene daha kontratı bulunan Torrent'le devam edilip edilmemesiyle ilgili kesin bir karar vermedikleri ancak Fenerbahçe maçının belirleyeceği olacağı belirtildi. Katalan hocanın tazminatının bulunması nedeniyle ilk planda sezon sonuna kadar bekleyecek olan iki başkan adayı, derbinin kazanılması halinde yeni hoca konusunu gözden geçirecek.

Duran top çalıştırdı

F.Bahçe'yi ekibiyle beraber günlerce analiz eden ve elde ettiği sonuçları futbolcularıyla paylaşayan Torrent, özellikle duran çalışmasına önem verdi. Rakiplerinin kazanmak için üzerlerine geleceğini ve takım halinde iyi savunma yapmaları gerektiğini oyuncularına aktaran deneyimli teknik adamın, "Kötü bir sezon geçirdik ama siz çok büyük bir kulüpte oynuyorsunuz. Kalitenizi bundan önce özellikle Avrupa maçlarında gösterdiniz. Şimdi bunu tekrarlayabilirsiniz" diye konuştuğu belirtildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.