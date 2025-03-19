Sacramento Kings'in yıldız oyuncusu Domantas Sabonis, sağ ayak bileğindeki burkulma nedeniyle en az 10 gün sahalardan uzak kalacak.



ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Sabonis'in sakatlık süreci en az altı maçı kapsayacak.



Bu süreçte Kings, Doğu lideri Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks, Boston Celtics ve Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder gibi zorlu rakiplerle karşılaşacak.



Sabonis, Pazartesi günü Memphis Grizzlies'a karşı oynanan maçın üçüncü çeyreğinde sakatlandı ve maçın geri kalanında forma giyemedi. 28 yaşındaki oyuncu, daha önce de hamstring sakatlığı nedeniyle altı maç kaçırmış ve Kings, onun yokluğunda yalnızca üç galibiyet alabilmişti.



Bu sezon 19.2 sayı ortalamasıyla oynayan Sabonis, üst üste üçüncü kez ribaund liderliğine ulaşma yolunda ilerliyor. Kariyerinin en yüksek üç sayı yüzdesine (%42.5) ulaşan yıldız oyuncu, sezonun en fazla triple-double yapan üçüncü ismi (9) konumunda.



Üç kez All-Star seçilen Sabonis, Sacramento'nun ligin yedinci en iyi hücum performansına sahip takım olmasında kilit bir rol oynuyor. Kings, Sabonis parkede olduğunda 100 pozisyonda 5.8 sayı daha fazla üretiyor.



Sacramento Kings, Batı Konferansı'nda 34-33'lük derecesiyle 9. sırada bulunuyor ve 11. sıradaki Phoenix Suns'a yalnızca üç maçlık bir farkla üstünlük sağlıyor.



