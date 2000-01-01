DJ Augustin, Milwaukee Bucks ile anlaştı

Milwaukee Bucks ve serbest oyuncu DJ Augustin'in, The Athletic'ten Shams Charania'ya göre üç yıllığı 21 milyon dolarlık bir kontrat üzerinde anlaştıkları açıklandı.



12 yıllık veteran oyuncu, son dört sezonu Orlando Magic ile geçirmiş ve 10.1 sayı, 4.1 asist ve 2.1 ribaund ortalamalarıyla tamamlamış, ayrıca maç başına 3.6 üçlük denemesinde %38.8'lik isabet bulmuştu.



Augustin, 2019-20 sezonunun başında Orlando'nun ilk beş point guardı olarak görev yapmış, ancak zamanla bu pozisyonu Markelle Fultz'a kaybetmişti.



33 yaşındaki oyuncunun, Bucks'ın New Orleans Pelicans'tan aldığı bildirilen Jrue Holiday'in yedeği olması bekleniyor.



