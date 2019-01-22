Diego Costa Çin yolcusu

1.5 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

İspanya futbol ligi La Liga ekiplerinden we Atletico Madrid'in golcü ismi Diego Costa'nın adı Çin takımlarında Dalian Yifang ile anılıyor.Başarılı futbolcu Costa için Çin Super Ligi takımlarında Dalian Yifang'ın yüklü bir bonservis bedeli teklifiyle Atletico Madrid'in kapısnı çalacağı aktarıldı. 30 yaşında olan golcü ismin bu teklifi sıcak bakması halinde transferin birkaç hafta içinde bitebileceği gelen bilgiler arasında.Diego Costa 1.5 milyon Euro bedelle 2007 yılı Ocak ayında Atletico Madrid'e katılmıştı. Ardından gösterdiği başarılı performansla 38 milyon Euro karşılığında İngiliz devi Chelsea'nin yolunu tutmuştu. Chelsea'de geçirdiği 3.5 sezonun ardından evi olarak gördüğü Atletico'ya geri dönmüştü.Brezilya asıllı İspanyol golcü Costa, bu sezon Atletico Madrid forması altında 15 maça çıkmış, 4 gol 2 asistlik bir performans sergilemişti.