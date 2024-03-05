Phoenix Suns'ın All-Star oyuncusu Devin Booker'ın sağ ayak bileği burkulması nedeniyle en az 7-10 gün arası parkelerden uzak kalmasının beklendiği söylendi.
The Athletic'ten Shams Charania'nın haberine göre Booker, sakatlığı geçtiğimiz Cumartesi günü Houston Rockets'a karşı oynadığı karşılaşma sırada takım arkadaşı Royce O'Neale'in ayağına bastığında geçirmişti.
27 yaşındaki oyuncu maç başına 27.5 sayı, 6.8 asist ve 4.6 ribaund ortalamalarına sahip.
The Athletic'ten Shams Charania'nın haberine göre Booker, sakatlığı geçtiğimiz Cumartesi günü Houston Rockets'a karşı oynadığı karşılaşma sırada takım arkadaşı Royce O'Neale'in ayağına bastığında geçirmişti.
27 yaşındaki oyuncu maç başına 27.5 sayı, 6.8 asist ve 4.6 ribaund ortalamalarına sahip.
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