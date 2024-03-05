Devin Booker, en az 7-10 gün arası yok!

Phoenix Suns'ın All-Star oyuncusu Devin Booker'ın sağ ayak bileği burkulması nedeniyle en az 7-10 gün arası parkelerden uzak kalmasının beklendiği söylendi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Devin Booker, en az 7-10 gün arası yok!
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05 Mart 2024 11:55
Son güncelleme 05 Mart 2024 12:05
Phoenix Suns'ın All-Star oyuncusu Devin Booker'ın sağ ayak bileği burkulması nedeniyle en az 7-10 gün arası parkelerden uzak kalmasının beklendiği söylendi.

The Athletic'ten Shams Charania'nın haberine göre Booker, sakatlığı geçtiğimiz Cumartesi günü Houston Rockets'a karşı oynadığı karşılaşma sırada takım arkadaşı Royce O'Neale'in ayağına bastığında geçirmişti.

27 yaşındaki oyuncu maç başına 27.5 sayı, 6.8 asist ve 4.6 ribaund ortalamalarına sahip.

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