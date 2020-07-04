Dev derbide hocalar maçın 'şifresi'ni verdi

Hocalar, Galatasaray - Trabzonspor derbisi için taktiklerini belirledi.



Fernando Muslera'nın yokluğunu fırsat bilen Hüseyin Çimşir, futbolcularına bol şut talimatı verdi. Fatih Terim ise Başakşehir maçındaki gibi bol pas yapıp toplu hücum etmelerini istedi.



Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren yarınki Galatasaray-Trabzonspor derbisi öncesinde takımlar son hazırlıklarını yaparken, teknik patronlar da kafalarındaki taktikleri netleştirdi. Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, sakat ve cezalı futbolcuların çokluğunda kadro sıkıntısı çekerken, oynatacağı sistemi talebelerine anlattı.



Başakşehir'e karşı ortaya konan futboldan memnun olan usta hoca, "Topun kontrolü bizde olmalı. Çok pas yaparak rakibi yorup hep birlikte hücum etmeliyiz" dedi.



VURMAKTAN KAÇINMAYIN



Trabzonspor cephesinde ise taktik gole daha ağırlıklı...



Sarı-kırmızılı takımda Muslera'nın yokluğunu fırsat bilen teknik direktör Hüseyin Çimşir, bol bol şut atmaları talimatı verdi.



Genç çalıştırıcı, özellikle Sörloth, Nwakaeme, Ekuban ve Sosa gibi şut becerisi yüksek isimlerden her fırsatta kaleyi yoklamalarını istedi. Bordo-mavili hoca, "Mutlaka skora gitmeliyiz. Bunun yolu da golden geçiyor. Müsait pozisyonlardan vurmaktan kaçınmayın" talimatı verdi.







