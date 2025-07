Desteklerle açılan spor okulları, meyvesini veriyor!

"30 bin sporcuya ulaşacağımızı düşünüyorum"

Kayseri'de hayırseverlerin desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında açılan ERVA Spor Okulları öğrencileri başarılı sonuçlara imza atıyor.Büyük spor komplekslerine gidemeyenler çocuklar için mahallelerinde atıl binaların hayırseverler tarafından dizayn edilmesiyle oluşturulan okullarda, şampiyonlar yetişmeye başladı.Kent genelindeki 55 ERVA Spor Okulları'ndan sporcular, güreş, muaythai, wushu gibi branşlarda Türkiye şampiyonluğu elde etti.Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AA muhabirine, "Şehrin çocuklarını kötü insanların eline bırakmayacağız" düşüncesiyle yola çıktıklarını söyledi.Hayırseverlerin sadece atıl mekanları yeniden dizayn edip okul yapmadığını, oradaki kursiyerlerle sürekli görüştüklerini anlatan Kabakcı, şunları kaydetti:"Hayırseverlerin sıfırdan bir tesise dönüştürmesi gerçekten çok önemli. Dönüşüme katkı sağlayan hayırseverler, buraya gelen çocuklardaki değişimi görünce çok mutlu oluyor. Bir okul açan bu motivasyonla hemen ikinciyi açmak istiyor. Şu an 15 bin sporcumuz var ama kısa sürede 30 bin sporcuya ulaşacağımızı düşünüyorum. Hayırseverlerimiz olmasaydı bu iş yürümeyebilirdi. Onlar sadece binanın dizaynını yapmıyor, oradaki çocuklarla her hafta sonu bir araya geliyor. Her hafta bir sosyal etkinlikte çocuklarla buluşuyorlar. Çocuklar 'Biz bu okulda hem şehirdeki büyüklerimizle kaynaştık hem de devlet bizim en yakınımız oldu.' diyor. Bu ifadeler bizi daha da motive ediyor."Ali İhsan Kabakcı, okulların meyvelerini vermeye başladığını ve çocukların birçok branşta derece elde ettiğini dile getirdi.Bu kadar kısa sürede gelen başarının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Kabakcı, "1,5 yıl önce açılan bir spor okulundan birisi güreşte Türkiye şampiyonu oldu. Wushu takımımız Türkiye şampiyonluğu elde etti. Bu ekip şimdi Balkan Şampiyonası için Edirne'de kampa girdi. Bunlar milli olma yolundalar. Bu başarıları çok kısa bir sürede kazandılar. Birkaç yıl sonra çok farklı şeyler konuşacağımıza eminim. Dünya ve Avrupa şampiyonlukları konuşacağız." ifadelerini kullandı.