DeRozan: "Haberi duyunca Drake'in evine gittim"

DeMar DeRozan, geçen hafta San Antonio Spurs'e takaslandıktan sonra Toronto'lu rap şarkıcısı Drake'den bazı tavsiyeler dinlediğini açıkladı.
Bir röportajda DeRozan, takasıyla ilgili haberleri duyduktan sonra Drake'in evine gittiğini ve Drake'in kendisini toparlamaya yardımcı olduğunu söyledi: "Evet, haber çıktığı gün, Drake'in evine gittim. Bir kaç saat oturduk ve konuştuk. Basketbolla ilgili bile değildi. Sadece bu dünyada, özellikle de Toronto'da olduğu kişilikten gelen kelimeleri duymak için. Bu şehir için ne ifade ettiğime dair gibi. İhtiyacım olan buydu."
Drake aynı zamanda arkadaşına, Raptors'a ve Toronto'ya katkılarından dolayı ayrıca teşekkür etti.