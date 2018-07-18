DeRozan: "Haberi duyunca Drake'in evine gittim"

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DeMar DeRozan, geçen hafta San Antonio Spurs'e takaslandıktan sonra Toronto'lu rap şarkıcısı Drake'den bazı tavsiyeler dinlediğini açıkladı.Bir röportajda DeRozan, takasıyla ilgili haberleri duyduktan sonra Drake'in evine gittiğini ve Drake'in kendisini toparlamaya yardımcı olduğunu söyledi:Drake aynı zamanda arkadaşına, Raptors'a ve Toronto'ya katkılarından dolayı ayrıca teşekkür etti.