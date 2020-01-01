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DeRozan: "Bosh ile bir sene oynayabilmek, benim için harikaydı"

San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan, Toronto Raptors'da Chris Bosh ile oynama tecrübesinden bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan, Toronto Raptors'da Chris Bosh ile oynama tecrübesinden bahsetti.

DeMar, Bosh ile tek yıllık oynama deneyimini "All The Smoke" podcastinde paylaştı:

"O dönemin dinamik oyuncularından ve All-Star'larından biriyle aynı takımda olduğumu bilmek harikaydı. O zamanlar bir çaylak olarak nasıl bir oyunu olduğunu biliyordum. Aynı zamanda kendisinin nasıl biri olduğunu ve iş ahlakını da görüyordum."

DeRozan o sene Raptors'ın antrenman kampına ilk kez geldiğinde, Bosh'ı pek görmediğini hatırladı:

"Antrenman kampına geldiğimde, onun pek orada bulunmadığını hatırlıyorum. Çünkü sanırım o yaz Olimpiyatlardaydı ya da başka bir durum vardı... Onun işe olan yaklaşımını hep takip ederdim. Antrenman yapmasa bile, spor salonunda nasıl çalıştığını görürdüm."

DeRozan, Bosh'ı yalnızca izleyerek bile çok şey öğrendiğine inandığını söyledi:

"O yıl, onun haberi olmasa da, oyuna yaklaşımını, işleri halletme şeklini ve yaptığı her şeyi izleyerek çok şey öğrendim. Chris ile bir sene oynayabilmek benim için harika olmuştu."


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