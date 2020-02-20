Derbilerin iddaa oranları değişti! İşte yeni rakamlar...

ile Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü 19:00'da dev derbide karşı karşıya gelecek.iddaa Risk Merkezi, bu büyük kapışma öncesinde açıklanan oranları değiştirdi.İlk açıklanan oranlarda, 23 maçtır Kadıköy deplasmanında kazanamayan Galatasaray'ın bu seriyi kırmasına 2.95'lik oran biçilmişti. iddaa Risk Yönetimi, sarı - kırmızılıların oranını 3.30'a yükseltti. 3.10 olarak belirlenen derbi beraberliği ise 3.20'ye yükseltildi.Öte yandan 23. haftada oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçının oranlarında da değişikliğe gidildi.Beşiktaş'ın kazanmasına verilen oran 1.90'dan 2.00'ye, Trabzonspor'un galip gelmesine verilen oran ise 2.75'ten 2.80'e yükseltildi. Maçın berabere bitmesine ise 3.20 oran verilmişti. Bu oran da yükseltilerek 3.40'a çekildi.