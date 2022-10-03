Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan maç 0-0 sona erdi. Siyah-beyazlıların etkili oyuncularından biri olan Jackson Muleka derbide vasatı aşamadı ve sık sık ofsayta takıldı.
MULEKA DERBİDE SESSİZ KALDI
Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması ile harikalar yaratan Jackson Muleka, Beşiktaş kariyerine de harika başlamıştı. İlk 4 maçında 4 gol atan Kongolu hücum oyuncusu, Başakşehir ve İstanbulspor karşılaşmalarında sessiz kaldı.
3 KEZ OFSAYTA TAKILDI
Fenerbahçe derbisinde de büyük umutlarla şans bulan 22 yaşındaki futbolcu, yine skora katkı yapamadı. 73 dakika süre alan Muleka, bir isabetsiz şut atarken, 3 kez de ofsayta takıldı.
MULEKA DERBİDE SESSİZ KALDI
Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması ile harikalar yaratan Jackson Muleka, Beşiktaş kariyerine de harika başlamıştı. İlk 4 maçında 4 gol atan Kongolu hücum oyuncusu, Başakşehir ve İstanbulspor karşılaşmalarında sessiz kaldı.
3 KEZ OFSAYTA TAKILDI
Fenerbahçe derbisinde de büyük umutlarla şans bulan 22 yaşındaki futbolcu, yine skora katkı yapamadı. 73 dakika süre alan Muleka, bir isabetsiz şut atarken, 3 kez de ofsayta takıldı.
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