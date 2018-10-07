Denizlispor - Özköylü arasında gerilim: 'Horoz besliyoruz!'

YA TANDOĞAN, YA DA PALAZ

Spor Toto 1'inci Lig'de bu haftaya kadar üst üste 3 maç kazanıp 4'üncü sıraya tırmanan Denizlispor'da hafta içi yaşanan krizler, Ümraniyespor deplasmanındaki 3-0'lık yenilgi sonucu teknik direktör Osman Özköylü'nün görevden alınmasıyla sonuçlanırken, geriye tecrübeli teknik adam ve yönetim arasında büyük gerilim kaldı.Olağanüstü kongresini 28 Eylül'de yapan Denizlispor'da oyuncuların para beklentisini dile getirmek için Özköylü'nün yaptığı,dedi."Bu takımın önü karanlık" diyen Özköylü,diye konuştu.Osman Özköylü'ye şimdiye kadar 175 bin TL'nin yanı sıra tüm primlerini ödediklerini belirten Atilla, tecrübeli teknik adamın yaptığı,açıklamasına atıfta bulunarak,ifadelerini kullandı. Yeşil-siyahlılarda Özköylü'yle yollar ayrıldıktan sonra sosyal medyada Denizlisporlu futbolcular imzalı isimsiz bir mesaj da yayınlandı. Takımın ortak görüşü olduğu iddia edilen mesajda yaşanan olaylarda kurbanın Osman Özköylü olmadığı vurgulanıp, takım bütünlüğünün parçası olarak teknik adama destek açıklaması yapıldı.Denizlispor'da Osman Özköylü'yle yolların ayrılmasından sonra ilk olarak Ali Tandoğan'ın ismi gündeme geldi. Kulüpte daha önce futbolcu, sportif direktör ve 2016-17 sezonunda teknik direktör olarak görev yapan Tandoğan'ın göreve gelmeye çok yakın olduğu, Özköylü ayrılmadan önce kendisiyle görüşme yapıldığı iddia edildi.Denizlispor, takımı 2015-16 sezonunda mucizevi bir şekilde ligde tutan Koray Palaz'ı da gündemde tutuyor.