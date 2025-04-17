Deniz Ertaş'tan Galatasaray ve Fenerbahçe yanıtı!

Konyaspor'un genç file bekçisi Deniz Ertaş, Hatayspor maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
20 yaşındaki file bekçisi, "Bu hafta iyi çalıştık. Geçen hafta aldığımız galibiyeti taçlandırmak istiyoruz. Gerekli analizleri yaptık. Sahaya 3 puan için çıkacağız. Ben genç oyuncuyum, bulduğum bütün süreleri iyi değerlendirmek istiyorum. Şu ana kadar da iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. İnşallah üstüne koyarak devam edebilirim. Takımıma ne kadar yardımcı olabilirsem o kadar mutluluk verici. İnşallah bu daha iyi bir şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.
TRANSFER, GELECEĞİ
Deniz Ertaş, hakkındaki Galatasaray ve Fenerbahçe haberleriyle ilgili gelen sorunun ardından, "Gelecek için pek bir şey söyleyemem ama sezon sonuna kadar kulübüme ne kadar faydalı olabilirsem ne kadar iyi maç çıkarabilirsek diye odaklanmış durumdayım. Sezon sonu da ne olur bilemiyorum. Basında çıkan haberleri ben de gördüm. O haberle ilgili bir şey söyleyemem çünkü ben de aslını bilmiyorum. Şu an tek odağım kulübüme yardımcı olmak." yanıtını verdi.
PERFORMANSI
Deniz Ertaş'ın kulübü Konyaspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç file bekçisi, bu sezon Konyaspor'da 14 maçta kaleyi korudu. Deniz Ertaş, bu maçlarda kalesinde 5 gol gördü ve 10 kez kalesini gole kapattı.
20 yaşındaki file bekçisi, "Bu hafta iyi çalıştık. Geçen hafta aldığımız galibiyeti taçlandırmak istiyoruz. Gerekli analizleri yaptık. Sahaya 3 puan için çıkacağız. Ben genç oyuncuyum, bulduğum bütün süreleri iyi değerlendirmek istiyorum. Şu ana kadar da iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. İnşallah üstüne koyarak devam edebilirim. Takımıma ne kadar yardımcı olabilirsem o kadar mutluluk verici. İnşallah bu daha iyi bir şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.
TRANSFER, GELECEĞİ
Deniz Ertaş, hakkındaki Galatasaray ve Fenerbahçe haberleriyle ilgili gelen sorunun ardından, "Gelecek için pek bir şey söyleyemem ama sezon sonuna kadar kulübüme ne kadar faydalı olabilirsem ne kadar iyi maç çıkarabilirsek diye odaklanmış durumdayım. Sezon sonu da ne olur bilemiyorum. Basında çıkan haberleri ben de gördüm. O haberle ilgili bir şey söyleyemem çünkü ben de aslını bilmiyorum. Şu an tek odağım kulübüme yardımcı olmak." yanıtını verdi.
PERFORMANSI
Deniz Ertaş'ın kulübü Konyaspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç file bekçisi, bu sezon Konyaspor'da 14 maçta kaleyi korudu. Deniz Ertaş, bu maçlarda kalesinde 5 gol gördü ve 10 kez kalesini gole kapattı.