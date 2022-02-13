Deniz Aytekin canlı yayında özür diledi: "Hata yaptık!"

Avrupa'nın önde gelen hakemlerinden Deniz Aytekin, Mainz ile Freiburg arasındaki maçtan sonra yaptıkları hatayla ilgili özür diledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Deniz Aytekin canlı yayında özür diledi: 'Hata yaptık!'
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13 Şubat 2022 16:10
Almanya 1. Bundesliga'da oynanan Freiburg ile Mainz arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.

Mücadelenin 31. dakikasında Mainz, Alexander Heck'in golüyle öne geçti. Pozisyonda elle oynama olduğu şüphesiyle VAR kontrolü yapıldı ancak açık ofsayt pozisyonu incelenmedi. Hakem Deniz Aytekin de elle oynama olmadığını belirterek golü geçerli saydı.

"SİNİR BOZUCU BİR HATA YAPTIK"

Avrupa'nın önde gelen hakemlerinden Deniz Aytekin, flaş bir karar alarak maç sonunda SKY yayınına katıldı. Deniz Aytekin, "El olup olmadığını gerçekten kontrol ettik. Ancak, pozisyondaki tek olay bu değildi. Önemli olan elle oynama olup olmadığını incelediğimiz pozisyondan öncesi. Çünkü, Kohr'un kafa topu mücadelesinden sonra Heck ofsaytta. Bu yüzden golü vermemeliydik. Çok sinir bozucu bir hata yaptık. Özür dilerim." dedi.

"BÖYLE HATALAR OLABİLİR"

SC Freiburg Teknik Direktörü Christian Streich, Deniz Aytekin'in konuşmasıyla ilgili basın toplantısında "Böyle hatalar olabilir. Maçı kaybetsek çok daha can sıkıcı olurdu." açıklamasını yaptı.

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