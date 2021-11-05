Del Bosque: 'Xavi Barcelona'ya hazır'

Barcelona'da teknik direktör olarak geri dönen Xavi Hernandez için Vicente Del Bosque'den açıklama geldi.



Xavi'nin Barcelona için mükemmel bir seçim olduğunu söyleyen İspanyol teknik adam, "Xavi, Barcelona'nın geçmişini, bugününü ve geleceğini birbirine doğru bir şekilde harmanlayabilecek harika bir insan." dedi.



"BU GÖREV İÇİN TAMAMEN HAZIR"



Del Bosque, ayrıca, "Xavi, mükemmel bir teknik direktör ve bu görev için tamamen hazır" ifadelerini kullandı.



Del Bosque, futbolculuğu döneminde Xavi Hernandez ile birlikte İspanyol Milli Takımı'nda görev yapmıştı.





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