Davis: "500 bin dolar, güzel para..."

Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis, 500 bin dolarlık Sezon İçi Turnuva para ödülünün 'kulağa hoş geldiğini' söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Davis: '500 bin dolar, güzel para...'
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16 Kasım 2023 13:48
Son güncelleme 16 Kasım 2023 13:51
Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis, 500 bin dolarlık Sezon İçi Turnuva para ödülünün 'kulağa hoş geldiğini' söyledi.

Davis, NBA Sezon İçi Turnuvası'nı kazanmaya yönelik motivasyonlardan biri hakkında açık konuşarak, para ödülünün birçok oyuncu için cazip olduğunu söyledi:

"500 bin dolar kulağa gerçekten hoş geliyor. Bize motivasyon vereceği kesin. Phoenix'i yendiğimizde bizim çocuklardan biri, 'Bu galibiyetle, 500 bine bir adım daha yaklaştık. Daha önce bu kadar kazanmamıştım.' demişti. Yani evet, kesinlikle ekstra motivasyon sağlıyor."

Lakers'ın bu sezon için minimum kontratlı beş oyuncusu bulunuyor.

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