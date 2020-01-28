Darüşşafaka Tekfen, Partizan NIS deplasmanında

Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu dördüncü maçında 29 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Partizan NIS'le karşılaşacak.

Haber; AA
Darüşşafaka Tekfen, Partizan NIS deplasmanında
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28 Ocak 2020 16:13
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu dördüncü maçında 29 Ocak Çarşamba günü  Sırbistan'nın Partizan NIS takımına konuk olacak.

Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Mücadele öncesinde her iki takımında grupta ikişer galibiyeti ile birer yenilgisi bulunuyor.

İki ekip arasında grubun 3. haftasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Darüşşafaka Tekfen 65-63 kazanmıştı.

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