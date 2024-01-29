Darüşşafaka Lassa deplasmanda kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Darüşşafaka Lassa deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 88-80 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Darüşşafaka Lassa deplasmanda kazandı
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29 Ocak 2024 23:27
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta kapanış maçında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 88-80 mağlup etti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Güler, Tolga Akkuşoğlu

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 30, Perez 8, Leon Apaydın 3, Thomas 2, Bruinsma 23, Ray 12, Erdi Gülaslan 2, Emircan Koşut, Ata Kahraman

Darüşşafaka Lassa: Tolga Kay 2, Abdur Rahkman 5, Berk Demir 14, Carlton 10, Adams 17, Woodard 11, Can Korkmaz 8, Timma 9, Muhsin Yaşar 12

1. Periyot: 19-19

Devre: 36-41

3. Periyot: 53-62

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