Darüşşafaka Lassa deplasmanda kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta kapanış maçında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 88-80 mağlup etti.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Güler, Tolga Akkuşoğlu
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 30, Perez 8, Leon Apaydın 3, Thomas 2, Bruinsma 23, Ray 12, Erdi Gülaslan 2, Emircan Koşut, Ata Kahraman
Darüşşafaka Lassa: Tolga Kay 2, Abdur Rahkman 5, Berk Demir 14, Carlton 10, Adams 17, Woodard 11, Can Korkmaz 8, Timma 9, Muhsin Yaşar 12
1. Periyot: 19-19
Devre: 36-41
3. Periyot: 53-62
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Güler, Tolga Akkuşoğlu
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 30, Perez 8, Leon Apaydın 3, Thomas 2, Bruinsma 23, Ray 12, Erdi Gülaslan 2, Emircan Koşut, Ata Kahraman
Darüşşafaka Lassa: Tolga Kay 2, Abdur Rahkman 5, Berk Demir 14, Carlton 10, Adams 17, Woodard 11, Can Korkmaz 8, Timma 9, Muhsin Yaşar 12
1. Periyot: 19-19
Devre: 36-41
3. Periyot: 53-62