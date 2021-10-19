Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel U-NET'i ağırlayacak

Darüşşafaka Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu maçları için hazırlıklarını sürdürüyor.

Haber; AA
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Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel U-NET'i ağırlayacak
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19 Ekim 2021 10:15
Darüşşafaka Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 20 Ekim Çarşamba günü İsrail ekibi Hapoel U-NET'i konuk edecek.
Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Darüşşafaka, ligde bu sezon oynadığı ilk maçta deplasmanda Romanya ekibi U-BT Cluj Napoca'ya 66-60 yenildi.

Hapoel U-NET ise ilk maçında konuk olduğu İtalya temsilcisi Happy Casa'yı 88-61 mağlup etti.

(Fotoğraf: @dackabasket)







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