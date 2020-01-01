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D'Antoni ve eşinden, koronavirüs vakfına 100 bin dolar bağış!

Houston Rockets başantrenörü Mike D'Antoni ve eşi, yerel KOVID-19 İyileştirme Fonu'na 100.000 dolar bağışladılar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets başantrenörü Mike D'Antoni ve eşi, yerel KOVID-19 İyileştirme Fonu'na 100.000 dolar bağışladılar.

Rockets koçu, Fox 26'dan Mark Berman'a bağış hakkında konuştu:

"Houston şehri, şu anda herkes aynı gemide. Edebileceğimiz yardımı etmeye çalışıyoruz. Savaşa gittiğinizde, savaşa gidersiniz. Bütün toplum bir araya gelmeli ve elimizden geleni yapmalıyız."

NBA, sezonu Utah Jazz All-Star'ı Rudy Gobert'in COVID-19 için pozitif test sonucu almasından ötürü, iki hafta önce askıya almıştı.

Şimdiye kadar, Rockets'teki hiç kimse daha fazla test gerektiren bir hastalığa yakalanmadı.


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