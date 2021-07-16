Daniele Rugani'ye Beşiktaş talip oldu

Juventus'un elinden çıkarmaya çalıştığı stoper Daniele Rugani'ye talip olan takımlardan biri Beşiktaş olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Daniele Rugani'ye Beşiktaş talip oldu
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16 Temmuz 2021 00:01
Sezon başlamadan kadrosuna bir stoper katmak isteyen Beşiktaş'ın Juventus'tan Daniele Rugani'ye talip olduğu yazıldı.

İtalyan basını, Juventus'un elinden çıkarmak istediği Daniele Rugani'ye talip olan 4 takımdan birinin Beşiktaş olduğu ifade edildi. Beşiktaş'ın İtalyan savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için ciddi bir yarış içinde yer aldığı belirtildi.

Beşiktaş dışında Rugani'ye talip olan ekiplerin Fiorentina, Bologna ve Real Betis olduğu ifade edildi.

2015'te büyük umutlarla Empoli'den Juventus'a gelen 26 yaşındaki Daniele Rugani, geride kalan yıllarda daha çok kiralık olarak farklı takımlara gitti. Juventus'un ardından yeniden Empoli'ye kiralanan Rugani, Rennes ve Cagliari'de de forma giydi.


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