Daniele De Rossi'den Zeki Çelik'e övgü!

Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi, Monza maçında sonradan oyuna dahil olan Zeki Çelik'in performansıyla fark yarattığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Daniele De Rossi'den Zeki Çelik'e övgü!
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03 Mart 2024 14:15
Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi, Monza karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu.

İtalyan teknik adam, Zeki Çelik'in performansıyla fark yarattığını kaydetti. De Rossi, "Oldukça ofansif bir takım kurmaya çalışıyorum çünkü her an gol atabilecek oyunculara sahibim. Oyuncuların özelliklerine saygı duyulmalı ve bu niteliklerinden faydalanılmalı. Futbolcuları, top bizdeyken olabildiğince kaleye yakın oynatmaya çalışıyorum. Bir oyuncunuz sakatlandığında ve Zeki Çelik gibi bir oyuncu gelip iyi performans gösterdiğinde, bu fark yaratan bir şey oluyor" ifadelerini kullandı.

Zeki Çelik, Roma'nın 4-1 kazandığı Monza karşılaşmasında 27. dakikada sakatlanan Rasmus Kristensen'in yerine oyuna dahil olmuştu.

Roma'da bu sezon 19 maçta süre bulan Zeki Çelik, 2 asist yaptı.

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