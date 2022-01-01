"Dame, Batı'dan bir takıma takas olmayı tercih ediyor" iddiası!

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın Batı Konferansı'ndan bir takıma takas edilmeyi tercih ettiği iddia edildi.



HoopsHype'ın NBA analisti Chad Ford, kendi podcast'i 'NBA Big Board'da, Lillard'ın Philadelphia 76ers'a katılmakta ısrarcı olmadığını ve Batı'da kalmayı tercih edeceğini öne sürdü:



"Damian Lillard'ın gideceği yerin Philadelphia olması gerektiğinde ısrar ettiğini düşünmüyorum. En azından öyle bir şey hiç duymadım. Aslında, Batı'da kalmayı ve o konferanstan bir takıma takas olmayı tercih ettiğini duymuştum."



Bu sezon Lillard, kadro dışı kalmadan önce maç başına 24.0 sayı, 4.1 ribaund ve 7.3 asist ortalamalarına sahipti.



