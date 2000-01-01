Dallas, önümüzdeki sezon Beal ya da McCollum'ı hedefleyebilir!

Dallas Mavericks'in önümüzdeki sezon Washington Wizards yıldızı Bradley Beal ve Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum'ı hedefleyebileceği söylendi.



Mavericks, Luka Doncic ve Kristaps Porzingis gibi ligin en umut verici genç oyuncularından ikisiyle, takımları için güçlü bir çekirdek oluşturmuş durumda.



Ancak bu, koç Rick Carlisle'ın henüz memnun olduğu anlamına gelmiyor ve bazı raporlar yaz aylarında takas yoluyla veya serbest oyuncu döneminde, ekibe üçüncü bir yıldız almak için oldukça agresif olacaklarını iddia ediyor.



Sports Illustrated'dan Michael Shapiro'ya göre, şutör guardı pozisyonlarını ligin en hakkı verilmeyen iki oyuncusundan biriyle yükseltmek istiyorlar: Bradley Beal veya CJ McCollum:



"Mavericks, piyasada birkaç NBA süperstarının bulunmasının beklendiği 2021 yazında kendi süpertakımlarını kurmaya çalışabilir. Ancak, Mavericks 2021 NBA serbest oyuncu döeminde büyük isimlerin peşinden gitmek yerine, takas pazarında Doncic ve Porzingis'i tamamlayan bir süperstar arayabilir. Shapiro, Portland Trail Blazers'dan CJ McCollum ve Washington Wizards'dan Bradley Beal'ı, 2021 NBA yazında Mavericks için potansiyel takas hedefleri olarak özellikle belirtmişti."



