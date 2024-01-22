Dallas Mavericks'in, forvet Kyle Kuzma için Washington Wizards ile iletişime geçtiği iddia edildi.



NBA muhabiri Marc Stein, Substack'te kaleme aldığı yazıda Dallas'ın Luka Doncic ve Kyrie Irving etrafındaki kadrosunu yükseltmeye çalıştığını ve Washington'ın ise Kuzma karşılığında en az iki ilk tur draft hakkı istediğini söyledi.



Mavericks'in sahibi Mark Cuban, bu hafta 'The Ben and Skin' isimli radyo programında Mavs'in forvet rotasyonuna yardım aradığını belirtmişti.



"Dripling sonrası şut atabilen bir uzun bulabilirsek bu bir artı olur" şeklinde konuşan Cuban, aradığı oyuncunun tercihen en az 2,03 boyunda olmasını tercih ettiğini sözlerine eklemişti.



Kuzma, geçtiğimiz yaz Wizards'la imzaladığı dört yıllığı 90 milyon dolarlık anlaşmanın ilk yılında bulunuyor.



