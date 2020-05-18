Cumhurbaşkanı'ndan davet 19:19'da herkes camlara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın tüm yurtta aynı anda evlerden kutlanacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarın 19.19'da ülkemizin tüm fertlerini balkonda veya camlarda istiklal marşı okumaya davet ediyoruz." dedi.Cumhurbaşkanı ayrıca "Yarın saat 19.19'da ülkemizde tüm stadyumlar ışıklandırılarak seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacak." açıklamasını yaptı.