Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Hiçbir kulübü ayırmadık''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst düzey bir futbol eğitimi için her şeyin düşünüldüğü, gereken her türlü imkanın sağlandığı Başakşehir Futbol Akademisi'nin kulübün altyapısına yeni bir soluk kazandıracağını belirterek, "Futbol Akademisi'nin de hizmete girmesiyle İstanbul Başakşehir'in başarı grafiği inşallah daha da yükselecektir." dedi.



Erdoğan, "Geleceğin Yıldızları Başakşehir'de Parlıyor" mottosuyla inşa edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Mahmut Tekdemir Futbol Akademisi ile Kupa Meydanı'nın açılış programında yaptığı konuşmada, toplantıya katılan Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), kulüplerin yöneticileri ile sporcularını ve misafirleri en kalbi duygularla sevgi ve saygıyla selamladığını dile getirdi.



Açılış töreninde yer almaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Bugün Başakşehir Futbol Kulübü'müz, gençlerimiz ve Türk futbolu açısından çok önemli bir projeyi hayata geçirmenin bahtiyarlığını bizlere yaşatıyor." diye konuştu.



Erdoğan, akademinin hem büyük bir ihtiyacı gidereceğine hem de bir vizyon projesi olarak tüm spor kulüplerine örnek olacağına inandığını belirterek, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kendilerini akademiye ilişkin bilgilendirdiğini anlattı.



"Diğer donatılarıyla toplam 330 bin metrekare büyüklüğünde gerçekten muhteşem bir eser olmuş"



Futbol akademisinin 65 bin metrekarelik bir tesis alanında olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "3 adet mini futbol sahası, 3 futbol sahası, 50 futbolcunun konaklayabileceği yatakhanesi, 250'şer kişilik yemekhane ve kafeteryası, 800 araç kapasiteli otoparkı vesaire... Diğer donatılarıyla toplam 330 bin metrekare büyüklüğünde gerçekten muhteşem bir eser olmuş. Üst düzey bir futbol eğitimi için her şeyin düşünüldüğü, gereken her türlü imkanın sağlandığı akademinin kulübümüzün altyapısına yeni bir soluk kazandıracağı kanaatindeyim. Futbol Akademisi'nin de hizmete girmesiyle İstanbul Başakşehir'in başarı grafiği inşallah daha da yükselecektir." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncelikle bir hakkı teslim etmek istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Kuruluşundan bu yana geçen 10 yıllık sürede İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, kendi alanında eşine az rastlanır başarılara imza attı. Kulübümüz, vefakar taraftarı, yıldız futbolcuları, hedefe kilitlenmiş yönetim kadrosuyla adını Türk futbolunun devleri arasına yazdırdı. Kovid salgınının ilk dönemine tekabül eden 2019-2020 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğuyla Başakşehir bu ünvana ulaşan 6. takımımız oldu. Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2 kez Türkiye Kupası finali oynayan kulübümüz, 10 sezonun 8'inde Avrupa Kupaları'na katılarak ülkemizi uluslararası turnuvalarda da başarıyla temsil etti."



Başakşehir Futbol Kulübünün kısa sürede taraftarlarının desteğini hak ettiğini gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, kulüp yönetimi, teknik kadro ve tüm sporcuları tebrik etti.



Erdoğan, kulübün başarılarının artarak devam etmesini dileyerek, Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı'nın hayata geçirilmesinde katkısı olan herkesi kutladı.



"Gençlik yıllarında sporla bilfiil ilgilenmiş, futbolu her zaman tutkuyla takip etmiş, bugün de düzenli spor yapan bir Cumhurbaşkanıyım." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Ülkemizin futbol başta olmak üzere sporun bütün dallarındaki başarılarını artırmaya bu konuda da makamların ötesinde şahsen de çok büyük bir önem veriyorum. Bugüne kadar hiçbir kulüp ayırmadan Türk futboluna katkı yapan her türlü girişimi samimiyetle teşvik ettim. Aynı şekilde bütün kulüplerimizin başarılarıyla gurur duydum. Her türlü ihtiyaçlarında, sıkıntılarında ve sevinçlerinde, kulüplerimizin yanında olmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da hakkaniyetli ve adaletli çizgimizi koruyacağız. Bu vesileyle bugün başlayan 2024-2025 sezonunda tüm takımlarımıza başarılar diliyor, gerek heyecan seviyesi gerekse centilmenlik düzeyi yüksek bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hangi sebeple olursa olsun, futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir." dedi.



"Geleceğin Yıldızları Başakşehir'de Parlıyor" mottosuyla inşa edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Mahmut Tekdemir Futbol Akademisi ile Kupa Meydanı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm kulüplerin oynayacakları birbirinden güzel maçlarla, futbol aşkıyla yürekleri coşan Türk milletine tam anlamıyla futbol resitali yaşatacaklarına inandığını söyledi.



Futbolun, rekabetin yanı sıra işbirliğinin, dayanışmanın ve takım ruhunun da sembolü olan bir spor olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi sebeple olursa olsun, futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir. Elbette herkesin tuttuğu bir takımı, renklerine aşık olduğu bir kulübü, tekniğine, karakterine, oyununa hayranlık duyduğu bir futbolcusu mutlaka vardır. Ama hiçbir şey, ülkemizin ve milletimizin huzurundan daha mühim değildir. Ülkemize ve Türk futboluna kaybettiren bir anlayışla hareket etmenin hiçbir bahanesi olamaz." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporun birleştiren, kaynaştıran ve 85 milyonun birliğini perçinleyen rolüne özellikle bugünlerde çok fazla ihtiyaç duyulduğunu anlatarak, "Tüm kulüplerimizden, içinde bulunduğumuz sezon boyunca futbolumuzu kısır tartışmaların uzağında tutma ve fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz. Aynı şekilde milyonların ilgiyle, beğeniyle takip ettiği sporcularımızın da sorumlu davranarak topluma ve gençlerimize örnek olmalarını istiyoruz. Bu anlayışla hareket eden sporcularımıza ve kulüplerimize şimdiden teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Futbol camiasının, son 22 yılda Türk sporuna sağladıkları güçlü desteğin en yakın şahidi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Yaptığımız devasa yatırımlarla ülkemizin spor altyapısını komple yeniledik. Bizden önce spor kulüplerimizin temel sıkıntılarından biri, ihtiyaçlarını dahi karşılayacak stadyumlara sahip olmamalarıydı. Birçok takımımızın eli yüzü düzgün stadyumu dahi bulunmuyordu. Mevcut stadyumlarımızın kahir ekseriyeti de kullanım ömrünü tamamlamış vaziyetteydi. 2002'de aziz milletimizin takdiriyle göreve gelir gelmez bu sorunu çözmek için hemen kolları sıvadık. Şimdiye kadar, bundan tam 10 sene önce hizmete açtığımız Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın aralarında olduğu 38 yeni stadyumun inşasını tamamladık."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu an 4 stadyumun yapımının, 3 stadyumun ise proje ve ihale çalışmalarının devam ettiğini bildirerek, "İl ve ilçe düzeyinde 277 olan stat sayımızı 346'ya yükselttik. 2002 yılında Türkiye genelinde 595 futbol sahası varken, biz bunu 2,5 kat artışla 1365'e çıkardık Aynı şekilde 372 olan spor salonu sayısı neredeyse 3 kat artışla 904'e yükseldi. Bakınız, 2002'de tüm Türkiye'de gençlik merkezi sayımız sadece 9'du. Bugün 508 gençlik merkeziyle evlatlarımıza hizmet veriyoruz. Ülkemizdeki toplam spor tesislerinin sayısını 1575'ten aldık, 4 bin 421'e ulaştırdık." diye konuştu.



"Nice desteği ve teşviki Türk futbolunun emrine verdik"



"Türkiye'nin dört bir köşesini kapalı spor salonlarıyla, halı sahalarla, basketbol, voleybol sahalarıyla, yüzme havuzlarıyla donattık." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Futbol kulüplerimize, Spor Toto vasıtasıyla önemli miktarda maddi gelir imkanı sunduk. Kulüplerimizin sponsorluk aracılığıyla yeni finansal araçlar oluşturmasını kolaylaştırdık. Bankalar Birliği anlaşmasıyla kulüplerimizin mali sürdürülebilirliğini devam ettirebilmesini sağladık. Daha bunlar gibi buradan saymaya kalksak saatler alacak nice imkanı, nice desteği ve teşviki Türk futbolunun emrine verdik. Elini vicdanına koyan herkesin kabul ve teslim edeceği husus şudur; Cumhuriyet tarihimiz boyunca futbol dahil sporun tüm dallarına en büyük yatırımı yapan, en güçlü desteği veren iktidar açık ara bizim iktidarımızdır. Bundan da açıkçası sadece memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptıkları yatırımların meyvesini yavaş yavaş toplamaya başladıklarına işaret ederek, "Daha önce sadece belli spor branşlarına sıkışan başarı grafiğimiz, şimdi daha geniş bir yelpazeye yayılıyor. Tarihsel olarak güçlü olduğumuz spor dallarının yanı sıra sporcularımız, uzun yıllar kısıtlı varlık gösterdiğimiz alanlarda da madalya kazanıyor, kürsüye çıkıyor, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya gururla dinletiyor. Son olarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Millilerimizin sergilediği anlamlı başarı, bizlere gelecek adına hem cesaret vermiş hem de doğru yolda olduğumuzu teyit ve tasdik etmiştir. Tüm bunlara rağmen önümüzde halen katetmemiz gereken daha çok mesafe olduğunun farkındayız. Moralimizi bozmadan, engellere aldırmadan, hatalarımızdan ders çıkartıp, eksiklerimizi tamamlayarak bu hedeflere inşallah varacağız." değerlendirmesinde bulundu.



''Sadece çok çalışmamız değil, zihniyet değişikliğine de gitmemiz gerekiyor''



Konuşmasında futbol camiasına dair görüşlerine de yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"Başarılarımızın kalıcı olabilmesi için sadece çok çalışmamız değil, aynı zamanda zihniyet değişikliğine de gitmemiz gerekiyor. Bakınız, günümüzde futbol yalnızca sahada oynanan bir müsabakadan ibaret olmaktan çıktı. İster tasvip edelim ister etmeyelim, bugün artısı ve eksisiyle devasa bir futbol endüstrisinden bahsediyoruz. Futbolun endüstrileşmesi, beraberinde ciddi bazı sıkıntılar getirse de artık 40 sene, 30 sene hatta 10 sene önceki şartların çok ötesinde bir yapıyla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Bu gerçekle yüzleşmek, bunu kabullenmek, temel prensiplerimizden taviz vermeden ülkemiz futbolunu buna göre uyarlamak durumundayız. Üzerine kararlılıkla ve yeni bir anlayışla gitmemiz gereken hususların en başında meselenin finansal boyutu geliyor. 'Benden sonra tufan' mantığıyla hareket edildiğinde ne yazık ki bunun faturasını sadece kulüplerimiz değil Türk futbolu ödemektedir."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk futbol taraftarının özverili, fedakar, takımına sahip çıkma noktasında üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiren bir taraftar grubu olduğuna vurgu yaparak, "Taraftarın dişinden, tırnağından artırıp formasını satın aldığı, maçına gittiği, şartlarını zorlama pahasına tüm imkanlarıyla desteklediği takımından beklentisi de doğal olarak fevkalade yüksektir. Bu beklentinin kulüplerimiz üzerinde baskı oluşturduğu, kulüplerimizi uzun vadeli yatırımlar yapma yerine kısa vadeli kazanımlara yönlendirdiği bir başka hakikattir. Bunun sonucunda kulüplerimiz ya ağır mali yük altına girmek ya da zaten çok kısıtlı olan kaynaklarını verimsiz kullanmak mecburiyetinde kalabiliyor. Kulüplerimizin mali yapılarını bozma yanında geleceğini de rehin alan bu cendereden mutlaka ama mutlaka çıkması lazım." diye konuştu.



Mali tablosu bozuk olan bir kulübün sportif başarıyı yakalamasının da zor olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayağı yere basan politikalarla hem sportif başarıyı hem de güçlü bir mali yapıyı tesis edecek projelere yönelmek zorundayız. Düzgün ve sürdürülebilir bir finansal yapıyla yönetilen kulüplerin ne kadar başarılı olduğunu yakın çevremizde görüyoruz. Bu başarı örneklerinin ülkemize de tatbik edilmesi pekala mümkündür." dedi.



''Gençlerimizin geleceğine yatırım yapmaktan asla vazgeçmemeliyiz''



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki futbolu ileriye taşımak istiyorlarsa en büyük yatırımı insana yapmak mecburiyetinde olduklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Kendi gençlerimize güvenmeli, inanmalı ve onların geleceğine yatırım yapmaktan asla vazgeçmemeliyiz. Tabii ki dünyanın yıldız futbolcularının iyi, kaliteli özellikle de bu sporcu evlatlarımızın ülkemize gelmesi, burada top koşturması Türk futbolunun seyir keyfini artırmaktadır. Fakat aslolan kendi insan kaynağımızın layıkıyla değerlendirilmesidir. Şayet, Süper Lig takımlarında oynayan gençlerimizin sayısı azalıyorsa, bunun manası yeni futbolcuların yetişmesinde bir tıkanıklık var demektir. Bunun muhakkak önüne geçmemiz gerektiğine inanıyorum. Kendi insan kaynağımızı değerlendirmezsek, spor kulüpleri olarak da ülke olarak da hak ettiğimiz yerlere gelemeyiz. Bakınız Arda Güler'in genç yaşta elde ettiği başarı tüm kulüplerimiz için hem güzel bir örnek oldu hem de altyapı yatırımlarının önemini gösterdi. Bu örneğe yenilerini eklemek için hep beraber çalışmalıyız."



Bugün açılışını gerçekleştirdikleri Başakşehir Futbol Akademisi'ni, doğru zamanda atılmış çok kıymetli bir adım olarak gördüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Futbolumuzun güzelleşmesi, gelişmesi, arzu ettiğimiz seviyelere çıkması için bu tür hamlelere ihtiyacımız var. Şunu lütfen unutmayalım, Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkelerinden Türkiye, dünya futboluna nice yıldız kazandıracak insan kaynağı havuzuna ziyadesiyle sahiptir. Yeter ki biz işimizi düzgün, hakkıyla yapalım. Günü kurtarmaya değil, işte bugün burada olduğu gibi geleceğe damga vuracak projeleri gerçekleştirmeye odaklanalım. Yeter ki biz gereksiz tartışmalarla milletimizin futbol aşkını köreltmeyelim. Bilakis bu heyecanı diri tutacak adımlar atalım. Gerisi sadece zaman ve sabır meselesidir." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Başkanı ve Kaymakam'a, ilçede yaşayan vatandaşları özellikle Başakşehir'de oynanacak müsabakalara teşvik etmeleri ve Başakşehir gençliğini birçok olumsuz alışkanlıklardan kurtarıp stada sevk etmeleri gerektiği konusunda tavsiyede bulundu.



İstanbul Başakşehir'in yeni tesisinin Türk futboluna ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akademiye, uzun yıllar İstanbul Başakşehir'de ter döken, top koşturan, takımımızın elde ettiği başarılarda çok büyük payı olan Mahmut Tekdemir'in adının verilmesini de bir vefa örneği olarak değerlendiriyorum. Mahmut Tekdemir Futbol Akademisi bünyesinde eğitim gören ve görecek olan tüm evlatlarımıza Rabbimden üstün başarılar temenni ediyorum. Başakşehir Futbol Kulübü yönetimini, böyle bir tesisi hayata geçirdikleri için tekrar tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.



Programda, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve RAMS Başakşehir futbolcusu Mahmut Tekdemir de birer konuşma yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Göksel Gümüşdağ tarafından RAMS Başakşehir formasıyla resmedilen, geri dönüşüm malzemelerinin de kullanıldığı fotoğrafı hediye edildi.



Erdoğan, Gümüşdağ, Mahmut Tekdemir ve ailesiyle fotoğraf çektirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve katılımcılar daha sonra akademinin açılış kurdelesini kesti. Bu esnada Erdoğan, açılışta kullanılan makasların "günün hatırası" olarak katılımcılarda kalacağını söyledi.



Erdoğan, açılış töreninin ardından akademiyi gezdi, RAMS Başakşehir Futbol Kulübü futbolcuları ve yöneticileri ile sohbet etti.



Programa, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un da aralarında olduğu birçok kulüp başkanı, Fatih Terim, RAMS Başakşehir Futbol Kulübü'nün teknik heyeti ve futbolcuları katıldı.





