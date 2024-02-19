Crystal Palace'ta Glasner dönemi

Crystal Palace, teknik direktörlük görevine Oliver Glasner'in getirildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Crystal Palace'ta Glasner dönemi
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19 Şubat 2024 20:28
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, yeni teknik direktörünü açıkladı.

Roy Hodgson ile yollarını ayıran kulüp, teknik direktörlük görevine Oliver Glasner'in getirildiğini duyurdu.

Crystal Palace'tan yapılan açıklamada, 49 yaşındaki teknik adam ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Glasner, son olarak Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta görev yapmıştı. Avusturyalı teknik adam, Frankfurt ile 2022'de UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştı.

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