"Cristiano Ronaldo'yu Juventus'tan gönderin"

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için Juventus Yönetimi'ne flaş bir çağrı geldi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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'Cristiano Ronaldo'yu Juventus'tan gönderin'
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10 Mart 2021 21:16
İtalya Ligi takımlarından Juventus'un Şampiyonlar Ligi kazanmak için kadrosuna kattığı Cristiano Ronaldo, Porto'ya elenmelerinin ardından adeta yerden yere vuruldu. Ronaldo'nun 3. sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde yarı final görememesi, büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Juventus'un eski başkanı Giovanni Cobolli Gigli, 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda gönderilmesi gerektiğini savundu.

Giovanni Cobolli Gigli "Juventus'taki ilk günü söyledim; Cristiano Ronaldo'nun transferi hatadır. O harika bir şampiyon ama çok pahalı. Sadece 1 golü, 1 Milyon Euro'ya geliyor. Sezon sonu serbest bırakılmalı." ifadelerini kullandı.

Juventus'un eski golcüsü Nicola Amoruso ise "Ben olsam asla Cristiano Ronaldo'yu asla baraja koymazdım. O imajını önemsiyor ve yüzüne top gelmesinden korkuyor. Bu yüzden de Porto maçında gol yediler ve tur gitti." sözleriyle 36 yaşındaki Portekizli yıldızı eleştirdi.



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