Cristiano Ronaldo'dan yeni imaj

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada olan Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, saçlarını kazıttı.
Yeni imajını Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle de paylaşan Portekizli futbolcu, büyük etkileşim aldı.
Ronaldo, "Hayatta başarı, ulaştığınız şeyle değil, aştığınız engellerle ölçülür" ifadelerine yer verdi.
Yeni imajını Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle de paylaşan Portekizli futbolcu, büyük etkileşim aldı.
Ronaldo, "Hayatta başarı, ulaştığınız şeyle değil, aştığınız engellerle ölçülür" ifadelerine yer verdi.