Cristiano Ronaldo'dan yeni imaj

Juventus'un süperstarı Ronaldo, koronavirüse yakalanmasının ardından imaj değiştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Cristiano Ronaldo'dan yeni imaj
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21 Ekim 2020 15:06
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada olan Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, saçlarını kazıttı.

Yeni imajını Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle de paylaşan Portekizli futbolcu, büyük etkileşim aldı.

Ronaldo, "Hayatta başarı, ulaştığınız şeyle değil, aştığınız engellerle ölçülür" ifadelerine yer verdi.



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