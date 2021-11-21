Cristiano Ronaldo, MANU için endişeli!

Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görevinden ayrılmasının yankıları devam ediyor.



The Telegraph'ta yer alan haberde; Cristiano Ronaldo ve Edinson Cavani'nin, takımdaki birçok futbolcuya çalışmalarıyla örnek olduğu, bazı futbolcuların ise Ole Gunnar Solskajer'in yönetimi altında antrenman yapmaktansa, bu futbolcuları takip etmeyi ve iletişim kurmayı daha uygun bulduğu belirtildi.



KULÜP İÇİN ENDİŞELİ



Telegraph'ın aktardığına göre; Ronaldo'nun da, takımdaki bazı oyuncuların gerektiği kadar performans göstermediğine inandığı ve kulübün standartlarının düştüğü konusunda endişelendiği ifade edildi.





İLGİLİ VİDEO