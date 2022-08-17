Cristiano Ronaldo'dan medyaya eleştiri!

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, sosyal medya aracılığıyla medyada çıkan haberlere eleştiri getirdi.



Instagram hesabından yapılan bir transfer paylaşımına yorum yazan 37 yaşındaki yıldız, "Medya yalan söylüyor. Tüm gerçekleri birkaç hafta içinde vereceğim röportajın ardından göreceksiniz. Son birkaç ayda benim hakkımda yazılan 100 haberden yalnızca 5'i doğrudur." ifadelerini kullandı.



Manchester United'ın ligin ilk haftasında oynadığı Brighton maçına yedek kulübesinde başlayan Portekizli yıldızın takımdan ayrılmak istediği belirtiliyordu.





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