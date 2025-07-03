Cristhian Mosquera, Arsenal'e "evet" dedi!

Valencia'nın yeni sözleşme teklifine rağmen Christian Mosquera, Arsenal'e transfer olmak istiyor.

calendar 03 Temmuz 2025 14:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Cristhian Mosquera, Arsenal'e 'evet' dedi!
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İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'nın genç stoperi Cristhian Mosquera, kariyerine Premier League'de devam etmeye sıcak bakıyor.

İspanyol basınına göre 19 yaşındaki oyuncu, kendisine sunulan yeni sözleşme teklifine rağmen Arsenal'e transfer olma konusunda kararlı.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

Arsenal cephesi, Mosquera için Valencia'ya 14 milyon Euro'luk bir ilk teklif iletti. Ancak bu teklif İspanyol kulübü tarafından reddedildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Valencia ile 41 maçın tümüne ilk 11'de başlayan genç savunmacı 1 gol kaydetti.

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