İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'nın genç stoperi Cristhian Mosquera, kariyerine Premier League'de devam etmeye sıcak bakıyor.
İspanyol basınına göre 19 yaşındaki oyuncu, kendisine sunulan yeni sözleşme teklifine rağmen Arsenal'e transfer olma konusunda kararlı.
İLK TEKLİF REDDEDİLDİ
Arsenal cephesi, Mosquera için Valencia'ya 14 milyon Euro'luk bir ilk teklif iletti. Ancak bu teklif İspanyol kulübü tarafından reddedildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Valencia ile 41 maçın tümüne ilk 11'de başlayan genç savunmacı 1 gol kaydetti.
Cristhian Mosquera, Arsenal'e "evet" dedi!
Valencia'nın yeni sözleşme teklifine rağmen Christian Mosquera, Arsenal'e transfer olmak istiyor.
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İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'nın genç stoperi Cristhian Mosquera, kariyerine Premier League'de devam etmeye sıcak bakıyor.
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