Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u 2 golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Çoruk FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Çorum FK'nın gollerini Azerbaycanlı futbolcu Coşqun Diniyev kaydetti.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Çorum FK, son 6 maçtaki 4. galibiyetini elde ederek Trendyol 1. Lig'de 38 puanla 4. sırada yer aldı.
Yeni Malatyaspor ise -21 puanla sonuncu sırada.
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Çorum FK'nın gollerini Azerbaycanlı futbolcu Coşqun Diniyev kaydetti.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Çorum FK, son 6 maçtaki 4. galibiyetini elde ederek Trendyol 1. Lig'de 38 puanla 4. sırada yer aldı.
Yeni Malatyaspor ise -21 puanla sonuncu sırada.
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