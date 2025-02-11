Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u 2 golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Çoruk FK, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek son 6 maçtaki 4. galibiyetini elde etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u 2 golle geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2025 18:56
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Çoruk FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. 

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. 

Çorum FK'nın gollerini Azerbaycanlı futbolcu Coşqun Diniyev kaydetti.

OLUŞAN PUAN DURUMU 

Bu sonuçla birlikte Çorum FK, son 6 maçtaki 4. galibiyetini elde ederek Trendyol 1. Lig'de 38 puanla 4. sırada yer aldı. 

Yeni Malatyaspor ise -21 puanla sonuncu sırada.

YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery