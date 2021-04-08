Conte: "Onları tahtından etmek harika olacak"

Inter teknik direktörü Antonio Conte, Sassuola galibiyetinin ardından açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Conte: 'Onları tahtından etmek harika olacak'
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08 Nisan 2021 07:53
Inter teknik direktörü Antonio Conte, Serie A'da oynadıkları Sassuolo galibiyetinin ardından şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Rakiplerine puan farkı atan Inter'in şampiyonluk yarışını rakipleriyle kıyaslayarak değerlendiren Conte, "Serie A 9 yıldır tek bir takımın elinde. Onları tahtlarından indirmek harika olacak. Her zaferimiz rakiplerimize bir mesajdır" değerlendirmesini yaptı.

Conte 10 yıldan fazladır şampiyon olamayan takımlarının şampiyonluk heyecanı yaşadığını belirterek, "Üzerimizde bir gerginlik var, 9 maç kaldı ve her biri 6 puan değerinde gibi. Taraftarlarımız da aynı heyecanı yaşıyor. Bu baskıyı normal karşılıyoruz ve kalan maçlarımızı kazanmak için çalışacağız" diye konuştu.

Inter Sassuolo galibiyetinin ardından 29 maçta 71 puana yükseldi ve en yakın rakibi Milan'ın 11 puan üzerinde zirvede yer alıyor.



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