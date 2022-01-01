Clippers, Paul George'u biraz daha dinlendirecek

LA Clippers'ın, sağ dirseğindeki bağ sakatlığının iyileşme sürecinde olan yıldız oyuncusu Paul George'un dinlenme süresini uzatacağı bildirildi.



George, 22 Aralık'ta Sacramento Kings'e karşı forma giydiği maçtan beri parkelere dönebilmiş değil.



PG, başlangıçta 6 Aralık'ta sakatlanmış ve iki haftalık rehabilitasyon sürecinden sonra geri dönmüştü. George'a çekilen MR sonrasında Clippers, yıldız oyuncunun 25 Aralık'ta sağ dirseğindeki ulnar kollateral bağların yırtıldığını duyurmuştu.



George'un dirseğinin yeniden değerlendirilmeye alınması için başlangıçta verilen çizelge, üç ila dört hafta arasıydı.



