CHP İzmir milletvekili adayları listesi: 2023 CHP İzmir milletvekili adayları kim oldu?

2. Ahmet Tuncay Özkan



3. Sevda Erdan Kılıç



4. Murat Bakan



5. Ednan Arslan



6. Seda Kaya (DEVA)



7. Haydar Altıntaş (DP)



8. Devrim Barış Çelik



9. Sefer İpekli



10. Güldem Atabay



11. Şahbal Aras



12. Fulya Akçay



13. Mehmet Şahin Fırat



14. Birgül Değirmenci



İZMİR 2. BÖLGE 1. Gökçe Gökçen



2. Rıfat Nalbantoğlu



3. Rahmi Aşkın Türeli



4. Mahir Polat



5. Salih Uzun (DP)



6. Deniz Yücel



7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)



8. Hüseyin Sezer



9. Esin Doğan Metin



10. Altan İnanç



11. Emine Helin İnan Kınay



12. Ayten Gülsever



13. Nurşen Balcı



14. Burak Kotan





CHP İzmir milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti adaylarının CHP aday listesi içerisinden adaylığını koyma kararı almasının ardından parti genel merkezinde hummalı bir çalışma gerçekleştirildi.İşte 2023 CHP İzmir milletvekili adayları isim listesi...1. Yüksel TaşkınCHP'nin İzmir milletvekili listelerinde Millet İttifakı içinde bulunan ve seçim pusulasında CHP listelerinden yer alacak olan DEVA Partisi'ne bir, Demokrat Parti'ye iki, Gelecek Partisi'ne bir kontenjan verildi.DEVA Partisi'nin İzmir'deki il kurucu başkanlığını yapan Seda Kaya Ösen, 1'inci bölge 6'ncı sırada yer alıyor. Demokrat Parti'den Haydar Altıntaş 1'inci bölge 7'nci sıra adayı olurken Salih Uzun 2'nci bölge 5'inci sıra adayı oldu. Gelecek Partisi'nden aday olan Mustafa Bilici ise 2'nci bölgeden 7'nci sıra adayı oldu. Demokrat Parti Genel İdare Kurulu üyesi görevini yürüten Altıntaş, Balıkesir kökenli bir işadamı. Salih Uzun, 2009 yılında kapanan Anavatan Partisi'nin son genel başkanıydı. Van doğumlu Mustafa Bilici, 2019 yılında AKP'den istifa ederek Gelecek Partisi'nde Kurucular Kurulu üyesi olarak yer aldı.Millet İttifakı'nda yer almakla birlikte İzmir'de milletvekilliği seçimine kendi ismi ve logosuyla girme kararı alan İYİ Parti'de ise temayül yoklaması sıkıntısı yaşanıyor. İzmir'de 2018 seçimlerinde Musavat Dervişoğlu ile birlikte İYİ Parti'den milletvekili seçilen Aytun Çıray 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili aday adaylığından çekildi. Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmir'deki temayül yoklamasının 'uyduruk' olduğunu söyledi, Genel Başkan Meral Akşener'i, "Akşener bunu bile bile meşru kabul etti" sözleriyle eleştirdi.İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu da milletvekili aday adayları için düzenlenen temayül yoklaması sürecinde yaşananlarla ilgili Genel Merkez'e 3 Nisan'da sunduğu raporda, temayül yoklamasının sağlıksız yürütüldüğü, mükerrer oyların kullanıldığı ve bazı aday adaylarının oyları satın aldığını ileri sürdü.İzmir 1'inci bölge 1'inci sırada, 2018 milletvekili seçimlerinde olduğu gibi yine Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu yer aldı. 2'nci bölge 1'inci sıraya ise uzun süre il başkanlığı görevini yürüten Hüsmen Kırkpınar yerleştirildi. Her iki isim de kendi bölgelerinde yapılan temayül yoklamalarında ilk sırada yer almıştı.İYİ Parti, 2018 seçimlerinde yüzde 11'e yakın oy alarak, iki seçim bölgesinden de birer milletvekili çıkarmıştı.AKP'de mevcut İzmir milletvekillerinden eski Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ üç dönem kuralına takıldığı için listede yer almadı. 14 kişilik milletvekili listesinde mevcut vekillerden Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mehmet Ali Çelebi, Cemal Bekle ve Alpay Özalan sıralamada ilk 5'e girdi. Necip Nasır ise listede yer almadı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1'inci bölge 1'inci sırada yer alırken AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyup Kadir İnan 2'nci bölge 1'inci sıradan aday gösterildi. Gazeteci Şebnem Bursalı, AKP İzmir aday listesinde 1'nci bölge 3'üncü sırada yer aldı. AKP Eski İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli 2'nci bölge 5'inci sıradan, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise 1'inci bölge 6'ncı sıradan aday gösterildi. Sürekli ve Sayan'ın seçilme ihtimalleri düşük görülüyor.AKP, 2018 milletvekili seçimlerinde İzmir'deki oyların yüzde 29'una yakınını alarak her iki seçim bölgesinden de dörder milletvekili çıkarmıştı. CHP'li Mehmet Ali Çelebi'nin partisinden istifa ederek AKP'ye katılmasıyla, AKP'nin İzmir'deki milletvekili sayısı dokuza çıkmıştı.Cumhur İttifakı içinde yer almakla birlikte kendi ismi ve logosuyla seçime katılma kararı alan Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) İzmir milletvekili aday listelerinde ilk sıralarda mevcut milletvekilleri yerlerini korudu. Prof. Dr. Hasan Kalyoncu 1'ini bölgeden ve Tamer Osmanağaoğlu 2'nci bölgeden ilk sırada aday gösterildi. MHP, 2018 milletvekili seçimlerinde İzmir'de oyların yüzde 6'sını alarak her iki bölgeden de birer milletvekili çıkarmıştı.2018'de İzmir'de iki ayrı seçim bölgesinden birer milletvekili çıkaran Halkların Demokratik Partisi (HDP), hakkında devam eden kapatma davası nedeniyle 14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti çatısı altında giriyor. Yeşil Sol Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettiği aday listesinde İzmir 1'inci bölgeden üç, 2'nci bölgeden iki isim yer alıyor. 1'inci bölge 1'inci sıradaki Burcugül Çubuk, Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yer alan Devrimci Parti'nin Genel Başkan Yardımcısıydı. 2'inci bölgede ilk sıradan ise Yeşil Sol Parti Eşsözcüsü İbrahim Akın aday gösterildi. İzmir HDP milletvekilleri Serpil Kemalbay ve Murat Çepni listelerde yer almadı.Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yer almakla birlikte İzmir 2'nci bölgede kendi ismi ve logosuyla seçime katılan Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) 1'inci sıradaki milletvekili adayı, gazeteci İrfan Değirmenci oldu. TİP, İzmir 1'inci bölgede aday göstermedi.