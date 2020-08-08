Chelsea'ye ultimatom: 'Ya 100 milyon, ya da anlaşma yok!'

Transfer dönemini hızlı geçiren Chelsea, daha önce Timo Werner ve Hakim Ziyech'e imzayı attırmıştı. İngiliz ekibinin bir diğer hedefi Kai Havertz için ise yeni gelişmeler yaşanıyor.
Havertz'in kulübü Bayer Leverkusen, 21 yaşındaki oyuncu için pazarlık kapasını kapattı. Alman kulübü, Havertz için 100 milyon avro bonservis bedeli istiyor ve eğer bu para ödenmezse oyuncuyu bırakmak istemiyor.
Ada ekibi ise, Alman oyuncu için bonservis bedelini 77 milyon avro civarına çekmek istiyor.
"ŞARTLARIMIZA UYMAZLARSA, KALIR"
Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Rudi Voller açıklamasında; "Yeteneği ile en iyi kulüplerin listesinde yer alıyor. Chelsea'nin ilgisini biliyoruz ama bizim için durum çok basit: Kai'nin 2 yıllık kontratı var ve onu isteyen kulüp ya şartlarımıza uyacak ya da Kai bir yıl daha bizimle kalacak." dedi.
Kai Havertz, geçtiğimiz sezon takımı ile 44 resmi maça çıktı. Alman ofansif orta saha oyuncusu, bu maçlarda takımına 17 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.
Havertz'in kulübü Bayer Leverkusen, 21 yaşındaki oyuncu için pazarlık kapasını kapattı. Alman kulübü, Havertz için 100 milyon avro bonservis bedeli istiyor ve eğer bu para ödenmezse oyuncuyu bırakmak istemiyor.
Ada ekibi ise, Alman oyuncu için bonservis bedelini 77 milyon avro civarına çekmek istiyor.
"ŞARTLARIMIZA UYMAZLARSA, KALIR"
Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Rudi Voller açıklamasında; "Yeteneği ile en iyi kulüplerin listesinde yer alıyor. Chelsea'nin ilgisini biliyoruz ama bizim için durum çok basit: Kai'nin 2 yıllık kontratı var ve onu isteyen kulüp ya şartlarımıza uyacak ya da Kai bir yıl daha bizimle kalacak." dedi.
Kai Havertz, geçtiğimiz sezon takımı ile 44 resmi maça çıktı. Alman ofansif orta saha oyuncusu, bu maçlarda takımına 17 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.