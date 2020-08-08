Chelsea'ye ultimatom: 'Ya 100 milyon, ya da anlaşma yok!'

Transfer dönemini hızlı geçiren, daha önce Timo Werner ve Hakim Ziyech'e imzayı attırmıştı. İngiliz ekibinin bir diğer hedefiiçin ise yeni gelişmeler yaşanıyor.Havertz'in kulübü Bayer Leverkusen, 21 yaşındaki oyuncu için pazarlık kapasını kapattı. Alman kulübü, Havertz içinbonservis bedeli istiyor ve eğer bu para ödenmezse oyuncuyu bırakmak istemiyor.Ada ekibi ise, Alman oyuncu için bonservis bedelinicivarına çekmek istiyor.Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Rudi Voller açıklamasında; "" dedi.Kai Havertz, geçtiğimiz sezon takımı ilea çıktı. Alman ofansif orta saha oyuncusu, bu maçlarda takımınalik katkı sağladı.