Chelsea'nin yıldız golcüsü Lukaku tam dokuz dil biliyor

Gazeteci Nick Stoll Chelsea'nin yıldız golcüsü Romelu Lukaku'nun bildiği dokuz dille dikkatleri üzerine çektiğini belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Chelsea'nin yıldız golcüsü Lukaku tam dokuz dil biliyor
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19 Ekim 2021 18:09
Chelsea'nin golcüsü Romelu Lukaku o kadar çok dil konuşuyor ki UEFA'nın resmi belgesindeki kutuya sığmıyor.

Şampiyonlar Ligi'nin doğuştan gelen dünya çapındaki çekiciliği ile gazeteciler ve yayıncılar, röportajlar için oyuncuların ve akıcı olarak konuştukları dillerin bir listesini alırlar.
Gazeteci Nick Stoll da Chelsea'nin listesini yayınladı. Stoll'a göre, Mateo Kovacic beş farklı dilde iletişim kurabilmesine rağmen dünyanın en çok dil bilen futbolcusu olabilecek Lukaku'nun yanında sönük kaldı.

Belçikalı forvet Fransızca, Almanca, İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Felemenkçe, Flamanca ve İtalyanca konuşabiliyor.


BREZİLYA MEDYASINI ŞAŞIRTMIŞTI

Lukaku, 2018'de, Belçika'nın Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilya'yı yendikten sonra, gelişigüzel bir şekilde Portekizce bir röportaj yaparak Brezilya medyasını şaşırtmıştı.

Ayrıca yıldız golcü, Jose Bosingwa'nın Chelsea'deki ilk yıllarında Portekizce öğrenmesine yardımcı olduğunu ve son zamanlarda Jorginho ve Thiago Silva gibi isimlerle konuşarak dilini geliştirmeye çalıştığını belirtti.

Inter'e transfer olduktan sonra Inter'in resmi TV kanalına röportaj verirken üç aydan kısa bir süre içinde İtalyanca konuşması da büyük ses getirdi.

"KENDİMİ İFADE ETMEK BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

ESPN'e göre Lukaku, Bleacher Report'a verdiği demeçte, "Takım arkadaşlarıma kendimi ifade etmek benim için önemli" dedi.

"Bir oyuncu olarak beni mükemmel bir şekilde anlamaları benim için önemli. Topu nasıl istiyorum. Topu nerede istiyorum. bunu en iyi şekilde anlatmam lazım."

Golcü futbolcu, "İtalyanca'daki bu kelimeleri tam olarak bilmem gerekiyor çünkü incelikler her dilde farklıdır. Bunun yerini hiçbir şey tutamaz."dedi.


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