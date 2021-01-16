Chelsea, 10 kişi Fulham'ı tek golle geçti

Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea ile Fulham karşı karşıya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Chelsea, 10 kişi Fulham'ı tek golle geçti
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16 Ocak 2021 22:49
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea, deplasmanda Fulham'ı 1-0 mağlup etti. Ligde oynadığı son 3 maçta galip gelemeyen Chelsea, Craven Cottage Stadı'nda Fulham'ın konuğu oldu. 

Mavi-beyazlı ekip, 78. dakikada Mason Mount'un golüyle karşılaşmadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.

Fulham'da Antonee Robinson, 44. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Chelsea bu galibiyetle puanını 29'a yükseltti, Fulham ise 12 puanda kaldı.



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