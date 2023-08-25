Cevdet Ege Mutlu, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda yarışacak

Almanya'da cumartesi başlayacak 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda Türkiye'yi Cevdet Ege Mutlu temsil edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cevdet Ege Mutlu, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda yarışacak
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25 Ağustos 2023 11:24
Almanya'da yarın başlayacak 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda Türkiye'yi Cevdet Ege Mutlu temsil edecek.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre Cevdet Ege Mutlu, Krefeld kentinde 26-27 Ağustos'ta yapılacak organizasyonda tek çifte kategorisinde yarışacak.

Milli kürekçi, temmuz ayında Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda sekizinci olmuştu.

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