Cevdet Ege Mutlu, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda yarışacak

Almanya'da yarın başlayacak 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda Türkiye'yi Cevdet Ege Mutlu temsil edecek.
Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre Cevdet Ege Mutlu, Krefeld kentinde 26-27 Ağustos'ta yapılacak organizasyonda tek çifte kategorisinde yarışacak.
Milli kürekçi, temmuz ayında Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda sekizinci olmuştu.
Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre Cevdet Ege Mutlu, Krefeld kentinde 26-27 Ağustos'ta yapılacak organizasyonda tek çifte kategorisinde yarışacak.
Milli kürekçi, temmuz ayında Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda sekizinci olmuştu.