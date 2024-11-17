Cenk Tosun'dan Jose Mourinho'ya mesaj!

Süper Lig, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi elemeleri olmak üzere çubukluyu sırtına geçirdiği 7 karşılaşmada ancak 88 dakika süre alabilen Cenk Tosun'un dönüşü muhteşem oldu.



KALİTESİNİ GÖSTERDİ



Edin Dzeko ve En Nesyri'nin ülke milli takımlarında olduğu haftada Zenit ile oynanan hazırlık maçının ilk 11'inde sahaya çıkan tecrübeli golcü, güçlü Rus temsilcisi karşısında kalitesini gösterdi.



"BEN BURADAYIM" MESAJI



20. dakikada Tadic'in asitini değerlendiren Cenk Tosun, takımını 1-0 öne geçiren golü atıp, teknik direktör Jose Mourinho'ya "Golcüyü uzaklarda arama. Ben buradayım" mesajı verdi. Tecrübeli golcünün, sezonun geri kalanında daha fazla süre alması bekleniyor.







