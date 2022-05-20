Cenk Tosun'dan Arda ve Kerem itirafı: 'Everton'a önerdim'

Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler ve Galatasaray'da forma giyen Kerem Akürkoğlu'nun performanslarına dair değerlendirmelerde bulundu.



"ARDA'YI EVERTON'A ÖNERDİM"



Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan'a konuşan Cenk Tosun, "Rıdvan, Kerem, Ersin, Arda, Emirhan gibi genç yetenekler Türk futboluna çok şeyler katacak. Bu konuda karamsar değilim. Geçen yıl bana Everton sormuştu. Fenerbahçe'den Arda'yı da söylemiştim. Baktılar ama 18 yaş altı olduğu için hamle yapmadılar." dedi.



"KEREM, AVRUPA'YA GİTMELİ"



Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'ya transfer olmasının daha doğru olacağını söyleyen Cenk, "Kerem bu yıl muhteşem bir çıkış yakaladı, gelişti. 1 yıl daha Galatasaray'da olgunlaşıp, Avrupa'ya transfer olursa, daha iyi kulüplere gider. Türk futbolu ile Avrupa futbolu arasında farklar var. Bu nedenle çok güçlü gelmeliler. Tabii ki, en doğru kararı şartları değerlendirip, kendileri vereceklerdi" ifadelerini kullandı.





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