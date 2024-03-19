Cenk Tosun: "Artık daha fazla beklemem!"

Beşiktaş yönetiminden net bir ses çıkmayınca Cenk Tosun, planını değiştirdi. Uzun süredir yeni sözleşme için teklif gözleyen milli futbolcu, "Rakam ileteceğiz" denmesine rağmen haber gelmeyince kendisiyle ilgilenen kulüplerle görüşme kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun: 'Artık daha fazla beklemem!'
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19 Mart 2024 08:30
Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cenk Tosun, yönetimi beklememe kararı aldı.

Sezon başından bu yana kontrat sorunları arasında futbol oynamaya çalışan ve son dönemde ciddi form düşüklüğü yaşayan golcü futbolcu, Antalyaspor maçında oyundan çıkarken tribünler tarafından ıslıklanmıştı.

Son 11 lig maçında yalnızca 1 gol atabilen, 3 de asist yapan tecrübeli oyuncunun performansı, yönetimde soru işaretleri yarattı. Bu nedenle "Rakamı ileteceğiz" denilse de 32 yaşındaki forvete şu ana kadar teklif yapılmadı.

NİSANDA BELLİ OLACAK

Artık daha fazla beklemek istemeyen milli yıldız, kendisine yurt dışından olan ilgiyi değerlendirmeye alacak. Avrupa ve ABD'den bazı kulüplerin kadrosuna katmak için ön temas kurduğu Cenk, nisan ayında yeni sezonda nerede olacağına dair kararını verecek.  

 
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