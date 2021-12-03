Cenk İşler: 'Hedefimiz her zaman Süper Lig'dir'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un genel kaptanı Cenk İşler, takımın hedefinin her zaman Süper Lig olduğunu söyledi.



İşler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Samsunspor'un son dönemde yakaladığı çıkışın kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.



Göreve geldikten sonra özellikle forvet oyuncularıyla yakından ilgilendiğini anlatan İşler, "Samsunspor'un hedefi her zaman Süper Lig'dir. Ben de buraya bu hedefe ulaşmaya yardımcı olmak için geldim. Samsunspor'un hedeflerine en kısa sürede, umarım bu sene, iyi futbol oynayarak ulaşmak istiyoruz." dedi.



Kendisinin takıma Antalya kampında dahil olduğuna işaret eden İşler, "Orada 10 gün boyunca futbolcularla ve teknik heyetle beraber oldum. Genel bir değerlendirme yaptık. Kamp iyi geçti. Ardından Eyüpspor ve Adanaspor maçında gördük ki en azından az pozisyon vermeye ve disiplinli oynamaya başladık. Gönül daha fazla gol bulalım ister. Bu da zamanla olabilecek bir şey. Eksiklerimiz var. Bunları tamamladıktan sonra çok daha diri ve iyi oynayan bir takım arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.



İşler, gol yollarındaki eksikliği gidermek için hücum hattındaki oyuncularla görüştüğünü, tecrübelerini aktardığını vurgularken, şunları kaydetti:



"Sahanın içinde teknik anlamdaki sorumluluk tamamen teknik direktörümüz Fuat Çapa'dadır. Biz de saha dışında, zaman zaman tesislerin içinde futbolcularla bir araya gelip, neleri daha iyi yapabileceklerini, neleri yapmayacaklarını sürekli dile getiriyoruz. Futbolcular da bunu çok iyi algılıyor. İnşallah böyle devam eder. Bu hafta Altınordu ile deplasmanda karşılaşacağız. Adanaspor galibiyetinin ardından Altınordu maçında da 3 puanı alan taraf inşallah biz oluruz. Tüm çalışmalarımızı galibiyet üzerine yaptık. Altınordu ligin alt sıralarında olabilir ama yetenekli ve genç oyuncuları mevcut. Biz de ligde yükselen bir grafik çiziyoruz."





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