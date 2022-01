Cengiz Ünder: '%100 Marsilya'da kalacağım'

Roma'dan kiralık olarak Olimpik Marsilya forması giyen 24 yaşındaki Cengiz Ünder, gelecek sezon Fransa'da kalacağını duyurdu.



Telefoot'a Cengiz Ünder ile ilgili açıklama yapan eski takım arkadaşı Jordan Veretout, "Cengiz Ünder, her an maçın skorunu değiştirecek türden bir yetenek. Onunla ilk kez oynadığım günden bu yana kendini çok geliştirdi. Marsilya'yı sevdiği için de mutlu oldum." dedi.



"TÜM STADYUMU AYAĞA KALDIRIYOR!"



Cengiz Ünder ile Leicester'da da takım arkadaşlığı yapan Marsilya'nın stoperi Fofana, "Transfer olmadan önce bana Marsilya'yı, şehri, taraftarları sordu. Ona hepsinin olağanüstü olduğunu söyledim. Cengiz, şu an Marsilya'nın her şeyini seviyor. İmzaladığı ve başarılı olduğu için mutluyum." açıklamasını yaptı.



Aktif futbol kariyerinde Marsilya formasını terleten Bayern Münih kulüp yöneticisi Bixente Lizarazu, "Cengiz'i oynarken görmek güzel. O tüm stadyumu ateşliyor. İlginç olan, Payet ile birlikte Marsilya'nın hücum gücünü sırtladılar ve bence çok başarılılar." yorumunu yaptı.



"YÜZDE 100 MARSİLYA'DA KALACAĞIM"



Marsilyalılar'ın 'Türk Dybala' lakabını taktığı Cengiz Ünder, "Marsilya'da oynamak gurur verici. Olimpik Marsilya'nın yeniden Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kulüp olmasını istiyorum. Yüzde 100 Marsilya'da kalmak istiyorum. Çok yakında transferimi konuşacağız." dedi.



"Sampaoli, Marsilya'yı seçmemdeki en önemli nedenlerden biri." diyen Cengiz, "Sampaoli'nin yönettiği bir takmda oynamaktan ötürü çok mutluyum. Bunun birkaç sezon daha süreceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.









