Ceferin'den FIFA'ya tepki

UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya Dünya Kupası'nın iki yılda bir yapılması önerisinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.



Arsenal'in eski patronu Arsene Wenger tarafından ortaya atılan öneriye Ceferin, "Futbol için korkunç sonuçları olur." açıklaması yaptı.



Ceferin, Infantino'ya, "Sizden ve FIFA'dan oylama için baskı yapmamanızı rica ediyorum, çünkü bu genel olarak futbol için korkunç sonuçlar doğurabilir. Böyle bir konuda oylamaya gitmenin akıllıca olacağını düşünmüyorum." dedi.



İtalyan, Romen, Alman, Portekiz ve diğer federasyonlardan yetkililer, Infantino'ya değişikliklerin oyuna zarar vereceğini ve ayrıca istişare sürecinin ele alınış şeklini eleştirdiklerini açıkça belirttikleri aktarıldı.



Konuyla ilgili açıklama yapan İnfantino, "Ortak bir zemin bulmaya çalışmalıyız, eğer birileri zarar görecekse hiçbir teklifte bulunmayacağız. FIFA Başkanı olarak görevim diyaloğu kolaylaştırmak, teklifleri kolaylaştırmak, karar veren ben değilim, karar veren siz olacaksınız." açıklamasında bulundu.





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