AHMET NUR ÇEBİ'DEN TRAUCO AÇIKLAMASI

ÇEBİ: "TRANSFERİYLE İLGİLENMİYORUZ"

BİRÇOK ÜLKEDEN TALİBİ VAR

KÜME DÜŞME ÜZÜNTÜSÜ YAŞADI

SEBEBİ TAKIMININ KÜME DÜŞMESİ Mİ?

Rıdvan Yılmaz'ın Eintracht Frankfurt'a transferinin ardından Beşiktaş kadrosuna bir sol bek transferi yapacak. Siyah-beyazlıların gündemine gelen Miguel Trauco ile ilgili Beşiktaş'tan açıklama geldi.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fransız ekibi Saint Etienne'de forma giyen Perulu futbolcu Miguel Trauco'nun transfer edileceği yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.Infobae'ye konuşan Çebi, sol bek oyuncusuyla ilgili fikrini paylaştı. Siyah-beyazlıların 1 numarası, "Miguel Trauco ile ilgilenmiyoruz" açıklamasını yaptı. Hatırlanacağı üzere Beşiktaş'ın mali şartlarda futbolcuyla anlaşamadığı gündeme gelmişti.Öte yandan haberde Trauco'ya Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Meksika, Brezilya, İtalya, İspanya ve Fransa'dan çeşitli kulüplerin ilgi gösterdiği ifade edildi.Önümüzdeki günlerde Trauco ve temsilcileri transfer için bir karar verecek. İlk Avrupa deneyimini Saint Etienne'de yaşayan futbolcu, Ligue 1, Fransa Kupası, Lig Kupası ve Avrupa Ligi'nde maçlara çıktı. Trauco, 2021-22 sezonunda 21 maçta 1 gol kaydetti ve takımıyla birlikte küme düşme üzüntüsü yaşadı.Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, daha önce Hannover 96'dan Marcelo Guedes'i kadrosuna katmış ve futbolcudan verim almıştı. Siyah-beyazlı yöneticiler, futbolcu tercihlerinin birçok kritere yapıldığını ve oyuncunun Beşiktaş kültürüne ve hedefine uygun olup olmadığıyla daha çok ilgilendikleri görüşünü savunuyor.