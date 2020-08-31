Çaykur Rizespor, Kayode ile anlaşma sağladı

Loic Remy'yi kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Çaykur Rizespor, forvete bir bomba daha patlatıyor. Yeşil-Mavililer, geçen sezonu Gaziantep FK'da kiralık olarak geçiren Kayode'yi renklerine bağlıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Çaykur Rizespor, Kayode ile anlaşma sağladı
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31 Ağustos 2020 10:14
Loic Remy'yi kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Çaykur Rizespor, forvete bir bomba daha patlatıyor.

Yeşil-mavililer, geçen sezonu Gaziantep FK'da kiralık olarak geçiren Kayode'yi renklerine bağlıyor. Karadeniz ekibi, bonservisi Ukrayna devi Shaktar'da olan 27 yaşındaki forveti kiralama konusunda anlaşmaya vardı.

Nijeryalı forvetin menajeriyle yapılacak olan görüşmenin ardından imzaların atılması bekleniyor. Rizespor'da Skoda'yla ise yolların ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

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